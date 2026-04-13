Zwölfjährige im Auto

Heidelberg: Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Bei Heidelberg krachen zwei Autos aufeinander. Zwei Personen werden verletzt, darunter eine Zwölfjährige.

Bei Heidelberg gab es am Samstag einen Unfall mit zwei Verletzten (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Bei Heidelberg gab es am Samstag einen Unfall mit zwei Verletzten (Symbolbild).

Heidelberg. Zwei Personen sind bei einem Unfall am Samstagmorgen auf der K9711 bei Heidelberg verletzt worden. Laut Polizeimitteilung fuhr eine 53-jährige Skoda-Fahrerin in Richtung B535, wobei sie an der Einmündung zur Straße Neurott links abbiegen wollte. Sie setzte den Blinker und bremste aufgrund von Gegenverkehr ab.

Nachdem der Gegenverkehr vorbeigefahren war, fuhr sie wieder los. Ein nachfolgender 30-jähriger Ford-Fahrer bemerkte den anfahrenden Skoda aber zu spät und fuhr auf diesen auf. Daraufhin lösten im Skoda die Airbags aus. Die 53-jährige Fahrerin und ihre zwölfjährige Mitfahrerin erlitten durch die Wucht der Kollision leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Eine Weiterbehandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd dauern an. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Zwei Autos krachen auf Kreuzung ineinander
Zeugenaufruf

Heidelberg: Zwei Autos krachen auf Kreuzung ineinander

Bei dem Unfall entstand ein vierstelliger Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

12.11.2025

Heidelberg/Schwetzingen: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf A5
Kurzzeitige Vollsperrung

Heidelberg/Schwetzingen: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf A5

Ein 60-Jähriger fährt am Dienstagabend einer 45-Jährigen auf. Der Unfall auf der A5 zwischen Heidelberg und Wiesloch sorgt kurzzeitig für Verkehrsbehinderungen.

01.10.2025

Heidelberg: Mercedes prallt auf Nissan – zwei Personen leicht verletzt
Fünfstelliger Sachschaden

Heidelberg: Mercedes prallt auf Nissan – zwei Personen leicht verletzt

Am Donnerstagmittag kam es auf der L637 in Heidelberg zu einem Auffahrunfall zwischen einem Nissan und einem Mercedes.

12.09.2025

Heidelberg: Unfall zwischen Lkw und Bus - vier Personen verletzt
Blaulicht

Heidelberg: Unfall zwischen Lkw und Bus - vier Personen verletzt

An der Kreuzung Mittermaierstraße/Bergheimer Straße hat es einen Unfall zwischen einem Lkw und einem Linienbus gegeben. Dabei wurden vier Menschen verletzt.

04.06.2025

Hirschberg: Auffahrunfall auf der L541
Blaulicht-Ticker

Hirschberg: Auffahrunfall auf der L541

Am vergangenen Dienstag übersah ein Autofahrer das Stauende vor sich. Es entstand ein Schaden von 12.000 Euro.

30.10.2024