Heidelberg: Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Heidelberg. Zwei Personen sind bei einem Unfall am Samstagmorgen auf der K9711 bei Heidelberg verletzt worden. Laut Polizeimitteilung fuhr eine 53-jährige Skoda-Fahrerin in Richtung B535, wobei sie an der Einmündung zur Straße Neurott links abbiegen wollte. Sie setzte den Blinker und bremste aufgrund von Gegenverkehr ab.

Nachdem der Gegenverkehr vorbeigefahren war, fuhr sie wieder los. Ein nachfolgender 30-jähriger Ford-Fahrer bemerkte den anfahrenden Skoda aber zu spät und fuhr auf diesen auf. Daraufhin lösten im Skoda die Airbags aus. Die 53-jährige Fahrerin und ihre zwölfjährige Mitfahrerin erlitten durch die Wucht der Kollision leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Eine Weiterbehandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd dauern an. (sig)