Heppenheim: 69-jähriger Hausbewohner verjagt Einbrecher
Ein Einbrecher schlägt ein Fenster ein, um in ein Haus in Heppenheim einzudringen. Was er nicht ahnt: Der Bewohner ist zu Hause.
Heppenheim. Ein 69-jähriger Hausbewohner hat am frühen Dienstagmorgen einen Einbrecher aus seiner Wohnung in der Heppenheimer Goethestraße verjagt. Wie die Polizei berichtet, bemerkte er gegen 5 Uhr den Eindringling, als dieser ein Fenster einschlug. Der Kriminelle schien sich in Sicherheit zu wägen und davon auszugehen, dass niemand zu Hause sei.
Der durch den Einbruch aufgeweckte Mann vertrieb den ungebetenen Gast und rief die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ergebnislos. Der junge Täter soll eine helle Strickmütze getragen haben.
Die Ermittler der Heppenheimer Kripo (Kommissariat 21/22) bitten unter der Rufnummer 06252 7060 um Hinweise. (sig)