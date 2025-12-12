Heppenheim: Auto in Gießener Straße auf ungeklärte Weise gestohlen
Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Heppenheim einen weißen Peugeot Boxer gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.
Heppenheim. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag, 11. Dezember, in der Gießener Straße einen weißen Peugeot Boxer gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, trug der Transporter das Kennzeichen HP-RN 1965 und war dort ordnungsgemäß abgestellt. Wie die Kriminellen das Fahrzeug entwendeten, ist derzeit unklar.
Die Kriminalpolizei Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Transporters geben können, werden gebeten, sich unter 06252 7070 zu melden. (tak)