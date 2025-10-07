Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen und Laptop geklaut
Unbekannte haben die Scheibe eines Seat eingeschlagen und aus dem Innenraum einen Laptop gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.
Heppenheim. Unbekannte haben am Dienstagmorgen (7. Oktober) zwischen 9.15 und 9.25 Uhr die Scheibe eines Seat eingeschlagen und aus dem Innenraum einen Laptop gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das Fahrzeug in der Straße "Am Laudenbacher Tor". Das Kriminalkommissariat in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu der Tat werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen. (heh)