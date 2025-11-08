Heppenheim: Blauer VW Tiguan auf Bauhausparkplatz beschädigt
Eine unbekannte Person hat auf dem Bauhausparkplatz in Heppenheim einen geparkten VW Tiguan beschädigt und ist im Anschluss abgehauen.
Heppenheim. Eine unbekannte Person hat auf dem Bauhausparkplatz in der Tiergartenstraße in Heppenheim einen geparkten blauen VW Tiguan beschädigt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Samstag zwischen 9.15 und 9.30 Uhr.
Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der VW wurde an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.
Die Polizei ermittelte wegen Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen. (heh)