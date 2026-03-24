Zeugen gesucht

Heppenheim: Mercedes-Benz beschädigt - Verursacher flüchtet

Nachdem ein schwarzer Mercedes-Benz B-Klasse in Heppenheim beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Der Verursacher flüchtete unerlaubt (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der Verursacher flüchtete unerlaubt (Symbolbild).

Heppenheim. Ein unbekanntes Fahrzeug hat zwischen Samstagmittag, 21. März, und Montagabend, 23. März, einen schwarzen Mercedes-Benz beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war dieser in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße auf Höhe der Hausnummer 17 geparkt. Der Schaden entstand im Bereich der linken Ecke der Heckschürze. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 7060 in Verbindung zu setzen. (sig)

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