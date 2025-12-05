Heppenheim: Radfahrerin bei Unfall verletzt – Verursacher flüchtet
Ein Transporterfahrer hat in Heppenheim eine 24-jährige Radfahrerin verletzt und beging Unfallflucht. Polizei sucht Hinweise.
Heppenheim. Am Dienstagnachmittag ist eine 24-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben, ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr in der Tiergartenstraße auf Höhe des Autozubehörhändlers ATU.
Nach bisherigen Erkenntnissen bog der Fahrer eines dunklen Transporters unvermittelt nach rechts über den dortigen Fahrradweg ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Radfahrerin stark abbremsen und stürzte dabei. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter 06252 7060 zu melden. (tak)