Heute letzter Verkaufstag am Bismarckplatz

Die Galeria Karstadt Kaufhof Filiale am Heidelberger Bismarckplatz öffnet an diesem Samstag zum letzten Mal. Wie schon länger bekannt, gehört das große Kaufhaus mit seinen sieben Etagen zu den Standorten, die die Handelskette zum Monatsende aufgibt. Der Ausverkauf in der Filiale hatte bereits im Herbst begonnen, nun steht die Räumung der Immobilie an. In der Heidelberger Hauptstraße bleibt Galeria Karstadt Kaufhof mit seiner Filiale vertreten.