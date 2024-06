Hitzschlag: Hunde im Sommer nicht alleine im Auto lassen

Jeden Sommer sterben zahlreiche Hunde in Autos – am Hitzschlag. Hundebesitzer unterschätzen oftmals, wie schnell sich ein Auto bei entsprechenden Temperaturen erhitzt. Auch wenn das Fenster einen geöffnet ist, können sich die Temperaturen im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs binnen weniger Minuten um ein Vielfaches ansteigen. Ab etwa 20 °C Außentemperatur kann sich ein Auto in der Sonne innerhalb einer Stunde auf 46 °C aufheizen.