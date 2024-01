Immer mehr obdachlose Frauen in Heidelberg

Kein Job mehr, kein Geld für die Miete, die Wohnung gekündigt und nirgendwo ein bezahlbares Mietangebot in Sicht - der Weg in die Obdachlosigkeit kann sehr kurz sein. Auch für Frauen. „Das geht schnell“, sagt Nadine Frühauf. Die Sozialarbeiterin betreut im Talhof in Schriesheim Menschen, die wohnungslos sind. Und sie bekommt auch immer mehr Anfragen von Frauen. Längst nicht jede kann aufgenommen werden, es gibt eine Warteliste.