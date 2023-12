"Jemand sagte: Ihre Kinder leben nicht mehr"

Am 18. April 2023 stiegen weiße und grüne Luftballons über der evangelischen Martinskirche in Mosbach-Neckarelz in den Himmel. In der Kirche sprach Pfarrer Frithjof Meißner über Hagen und seinen jüngeren Bruder Theodor, die zehn Tage zuvor starben. Hagen wurde neun Jahre alt, sein jüngerer Bruder sieben.