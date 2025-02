Jobbörse im Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim

Kreis Bergstraße/Viernheim. Menschen in Arbeit zu bringen – das ist das Ziel der nächsten Jobbörse, die am Donnerstag, 6. Februar, von 10 bis 19 Uhr im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim stattfindet, gibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt. Wie im vergangenen Jahr wird die Veranstaltung eintägig durchgeführt und bietet Arbeitssuchenden sowie Interessierten die Möglichkeit, direkt mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Ausbildungsplätze und reguläre Arbeitsstellen stehen dabei im Mittelpunkt.