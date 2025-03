Kostenfreie Menstruationsprodukte an weiterführenden Schulen

Mannheim. In der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Gesundheit, des Schulbeirates und des Jugendhilfeausschusses am 13. März 2025 informierte die Stadtverwaltung über die Umsetzung der Bereitstellung von kostenfreien Menstruationsprodukten an weiterführenden Schulen in kommunaler Trägerschaft.



Bereits mehrfach hatte sich der Bildungs- und Gesundheitsausschuss mit der Bereitstellung von Menstruationsprodukten thematisch befasst. Mit einem Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen waren für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils 10.000 € zur Erstausstattung an Mannheimer Schulen bereitgestellt worden. Bisher konnten Schülerinnen Menstruationsprodukte bei Bedarf im Schulsekretariat kostenfrei erhalten. Allerdings wurde von Seiten der Jugendlichen darauf hingewiesen, dass diese Lösung persönliche Hemmschwellen mit sich bringt.



Die kostenfreie Bereitstellung von Menstruationsprodukten auf Schultoiletten fördert die Gleichberechtigung, reduziert Scham und Diskriminierung, trägt zur Vermeidung von sogenannter „Periodenarmut“ bei und hilft gegebenenfalls, dass Schülerinnen während ihrer Periode nicht dem Unterricht fernbleiben. Gleichzeitig trägt die Stadt Mannheim mit dieser Maßnahme dazu bei, eine unterstützende und inklusive Lernumgebung zu schaffen.