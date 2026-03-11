Sachbeschädigung

Ladenburg: 23-Jähriger schmettert Metallstuhl gegen Fensterscheibe eines Cafés

Ein Streit in einem Ladenburger Café ist am Dienstagabend eskaliert. Nachdem der 23-Jährige rausgeschmissen wurde, ließ er seiner Wut freien Lauf.

Der 23-Jährige schleuderte einen Metallstuhl gegen das Ladenburger Café (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Ladenburg. Ein betrunkener 23-Jähriger hat am Dienstagabend mit einem Metallstuhl die Fensterscheibe eines Ladenburger Cafés beschädigt. Nach Angaben der Polizei soll es zunächst einen Streit zwischen dem jungen Mann und anderen Gästen des Cafés gekommen sein. Daraufhin wurde der 23-Jährige vom Personal des Lokals verwiesen. Bereits beim Verlassen des Café wollte er einen Billardtisch umwerfen. Daran scheiterte der 23-Jährige jedoch.

Als er dann draußen war, schnappte sich der Mann einen Metallstuhl eines gegenüberliegenden Restaurants und schmiss ihn gegen eine Fensterscheibe des Cafés. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht in Richtung Altstadt Mitte. Durch den Wurf wurde die Fensterscheibe beschädigt, die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (heh)

