Ladenburg: 42-Jähriger alkoholisiert auf gestohlenem E-Scooter unterwegs
Einer Polizeistreife fällt ein Mann auf einem E-Scooter auf. Bei der Kontrolle kommen gleich zwei Vergehen ans Licht.
Ladenburg. Ein 42-Jähriger ist am Montagmorgen alkoholisiert auf eine gestohlenen E-Scooter durch Ladenburg gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann einer Streife um kurz nach 10 Uhr in der Wallstadter Straße auf. Ein Atemalkoholtest bei der anschließenden Kontrolle ergab einen Wert von fast 0,6 Promille.
Zudem stellten die Polizeibeamten fest, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war. Das Polizeirevier Ladenburg nahm die Ermittlungen auf. Der 42-Jährige muss sich nun weggen des Verdachts des Diebstahls, des Fahrens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (sig)