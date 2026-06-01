Nächtliche Abkühlung

Ladenburg: Jugendliche brechen nachts in Freibad ein

Eine Anwohnerin meldet nächtliche Eindringlinge im Freibad. Als die Polizei eintrifft, flüchten mehrere Jugendliche in nasser Kleidung.

Die Streifenpolizisten konnten zwei Jugendliche in Ladenburg festnehmen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Streifenpolizisten konnten zwei Jugendliche in Ladenburg festnehmen (Symbolbild).

Ladenburg. Mehrere Jugendliche sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Ladenburger Freibad in der Neckarstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, meldete eine Anwohnerin die Eindringlinge. Als eine Streife des Polizeireviers Ladenburg der Meldung auf den Grund gehen wollte, flüchteten mehrere Jugendliche in nasser Kleidung. Den Einsatzkräften gelang es, zwei 15-Jährige festzunehmen. Die Eltern der Jugendlichen wurden von der Polizei informiert. Gegen die beiden 15-Jährigen sowie gegen zwei weitere Personen wird wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. (heh)

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