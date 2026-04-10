Lampertheim: 18-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Mercedes vor Polizei
Betrunken, ohne Führerschein und mit gestohlenem Mercedes: Ein 18-Jähriger hat seine Gründe, warum er in Lampertheim vor der Polizeikontrolle flieht.
Lampertheim. Ein 18-Jähriger ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag betrunken und ohne Führerschein mit einem gestohlene Mercedes auf der B44 in Lampertheim gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte ihn zunächst gegen 0.40 Uhr eine Streife kontrollieren, da das Kennzeichen des Wagens nicht dafür ausgegeben war. Der Fahrer hielt aber nicht an, sondern ergriff mit hoher Geschwindigkeit die Flucht. Kurz darauf entdecken die Ordnungshüter den Mercedes in der Straße „In den Gärten“. Den 18-jährigen mutmaßlichen Fahrer konnten sie in einer nahegelegenen Hecke festnehmen.
Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein anschließender Atemalkoholtest zeigte 1,83 Promille an. Das Kennzeichen am Auto war als gestohlen gemeldet, der Mercedes ebenso. Der 18-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Diebstahls, des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Urkundenfälschung verantworten. (sig)