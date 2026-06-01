Lampertheim: 58-Jähriger mit 71 Sachen zu viel auf dem Tacho erwischt
Zivile Verkehrsfahnder kontrollierten am Freitagmittag auf der B44 bei Lampertheim einen Autofahrer. Für den 58-Jährigen hat die Fahrt nun Folgen.
Lampertheim. Zivile Verkehrsfahnder haben am Freitagmittag einen 58-jähriger Raser auf der B44 bei Lampertheim gestoppt. Laut Polizei bretterte der Mann mit 171 Stundenkilometern anstatt der in diesem Bereich erlaubten 100 km/h über die Bundesstraße. Ihn erwartet nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte in Flensburg. (heh)