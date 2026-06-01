Fahrverbot

Lampertheim: 58-Jähriger mit 71 Sachen zu viel auf dem Tacho erwischt

Zivile Verkehrsfahnder kontrollierten am Freitagmittag auf der B44 bei Lampertheim einen Autofahrer. Für den 58-Jährigen hat die Fahrt nun Folgen.

Der Mann wurde mit 71 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho auf der B44 erwischt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der Mann wurde mit 71 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho auf der B44 erwischt (Symbolbild).

Lampertheim. Zivile Verkehrsfahnder haben am Freitagmittag einen 58-jähriger Raser auf der B44 bei Lampertheim gestoppt. Laut Polizei bretterte der Mann mit 171 Stundenkilometern anstatt der in diesem Bereich erlaubten 100 km/h über die Bundesstraße. Ihn erwartet nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte in Flensburg. (heh)

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