Lampertheim: Brennende Einkaufswägen in Industriestraße
Die Feuerwehr muss in Lampertheim mehrere brennende Einkaufswägen löschen. Die Polizei bittet um Hinweise.
Lampertheim. Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht auf Mittwoch, gegen 2 Uhr in die Industriestraße in Lampertheim ausgerückt. Laut Polizeimeldung brannten dort im Bereich eines Kreisels mehrere Einkaufswägen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Neben den mit Unrat befüllten Einkaufswägen wurde auch die Oberfläche der Fahrbahn samt Zebrastreifen beschädigt.
Das Kriminalkommissariat 10 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich telefonisch unter 06252 7060 zu melden. (sig)