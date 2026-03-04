Leimen: Person in Fahrzeug eingeklemmt - Straße gesperrt
Nach einem Verkehrsunfall in Leimen soll ein Beteiligter in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Leimen. Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell in der Straße „Am Sportplatz“ im Einsatz. Wie die Polizei berichtet, soll dort ersten Erkenntnissen zufolge eine Person nach einem Verkehrsunfall in einem Fahrzeug eingeklemmt sein. Die Straße ist für den Rettungseinsatz voll gesperrt. Nähere Angaben zur Zahl der Verletzten oder zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor. (heh)