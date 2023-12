"Let's Dance" in Mannheim: Choreografien voller Glanz und Glamour

Fetzige Choreografien, schicke Kleider und ganz viel Gefühl: Die TV-Sendung „Let’s Dance“ genießt Kultstatus. Inzwischen können Fans ihren Idolen auch bei einer Livetour die Daumen drücken. In diesem Rahmen wollen die Prominenten aus der vergangenen Staffel Dancing Stars der jeweiligen Stadt werden. In der fast ausverkauften SAP-Arena hat die Tanz-Delegation am Montag ihre 20. Station gemacht und gleichzeitig den emotionalen Abschluss der Tournee gefeiert. Das Interieur ähnelt dem Vorbild des TV-Studios: An der Decke funkeln Kronleuchter und eine Discokugel, ein roter Vorhang, der zur Eröffnung fällt, und Pyrotechnik machen Lust auf einen Abend voller Glamour und Glitter.