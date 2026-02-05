Fehlalarm

Ludwigshafen: Falscher Feueralarm an Realschule ausgelöst

Ein Feueralarm ist am Mittwoch an einer Ludwigshafener Realschule ausgelöst worden. Von den Flammen sowie den Tätern fehlte jedoch jede Spur.

Die Täter sollen zunächst in die Schule eingebrochen sein (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Täter sollen zunächst in die Schule eingebrochen sein (Symbolbild).

Ludwigshafen. Ein falscher Feueralarm ist am Mittwochnachmittag an einer Realschule in der Schlesier Straße in Ludwigshafen ausgelöst worden. Nach Angaben der Polizei meldete eine Zeugin gegen 16.50 Uhr den Alarm. Einsatzkräfte der Polizei stellten fest, dass ein Alarmmelder im Innenraum eingeschlagen und aktiviert worden war. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich jedoch keine Personen im Schulgebäude. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter in die Schule einbrachen und dann den Alarm auslösten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden. (heh)

