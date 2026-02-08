Ludwigshafen: Streit in Hochhaus eskaliert – Mann mit Messer verletzt
Bei einer Auseinandersetzung in einem Hochhaus im Hemshof sind zwei Männer verletzt worden - auch ein Küchenmesser war im Spiel.
Ludwigshafen. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Hochhaus im Stadtteil Nord (Hemshof) sind am späten Samstagabend zwei Männer verletzt worden. Gegen 23 Uhr gerieten zwei alkoholisierte Mitbewohner in einer Wohnung, in der sich insgesamt fünf Arbeitskollegen aufhielten, in Streit.
Nach Angaben der Polizei soll ein 41-jähriger Mann rumänischer Staatsangehörigkeit im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser Stichbewegungen in Richtung des Bauches eines 34-jährigen, ebenfalls rumänischen Mitbewohners ausgeführt haben. Der 34-Jährige wehrte den Angriff mit den Händen ab und stieß seinen Kontrahenten gegen einen Schrank. Dabei zog er sich Schnittverletzungen an den Armen zu.
Der mutmaßliche Angreifer erlitt schwere Gesichtsverletzungen, darunter mehrere Brüche. Ein bei beiden Beteiligten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen jeweils nicht unerheblichen Alkoholisierungsgrad. Der 41-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Schuldfähigkeit ordneten die Ermittler die Entnahme einer Blutprobe an. (dls)