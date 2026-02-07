Ludwigshafen: Verletzte bei Schlägerei in der Innenstadt
Mehrere Personen sind bei einer Schlägerei am Berliner Platz in Ludwigshafen verletzt worden.
Ludwigshafen. Mehrere Personen sind bei einer Schlägerei am Berliner Platz in Ludwigshafen verletzt worden. Die Polizei nahm später mutmaßliche Täter fest.
Die Verletzen wurden zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Einsatzkräfte die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Berliner Platzes und nahmen sie in polizeilichen Gewahrsam.
Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 24150 zu melden. (dls)