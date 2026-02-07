Polizei

Ludwigshafen: Verletzte bei Schlägerei in der Innenstadt 

Mehrere Personen sind bei einer Schlägerei am Berliner Platz in Ludwigshafen verletzt worden.

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Ludwigshafen. Mehrere Personen sind bei einer Schlägerei am Berliner Platz in Ludwigshafen verletzt worden. Die Polizei nahm später mutmaßliche Täter fest.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Verletzen wurden zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Einsatzkräfte die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Berliner Platzes und nahmen sie in polizeilichen Gewahrsam.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 24150 zu melden. (dls)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ludwigshafen: Mann bei Streit mit Flaschenhals verletzt
Körperverletzung

Ludwigshafen: Mann bei Streit mit Flaschenhals verletzt

Bei einer Schlägerei in Ludwigshafen wird ein 28-Jähriger mit einem Flaschenhals im Gesicht verletzt, die Täter flüchten.

24.01.2026

Ludwigshafen: 18-Jährige bei Streit vor Musikpark verletzt
Situation vor Disco eskaliert

Ludwigshafen: 18-Jährige bei Streit vor Musikpark verletzt

Zwei Gruppen geraten am Berliner Platz in Ludwigshafen aneinander. Der Streit eskaliert, es gibt mehrere Verletzte.

10.01.2026

Mannheim: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus am Parkring - vier Personen verletzt
Einsatz

Mannheim: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus am Parkring - vier Personen verletzt

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Freitagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim ausgerückt. Der Parkring wurde gesperrt.

02.01.2026

Schlägerei mit mehr als einem Dutzend Beteiligten an Eisbahn
Prügelei

Schlägerei mit mehr als einem Dutzend Beteiligten an Eisbahn

Eine Gruppe will am frühen Morgen auf eine geschlossene Eisbahn in der Innenstadt von Wiesbaden. Das Sicherheitspersonal will das verhindern. Es gibt Verletzte.

29.12.2024

Fulda

Schlägerei mit elf Personen: Zwei durch Stiche verletzt

02.07.2023