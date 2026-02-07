Ludwigshafen: Verletzte bei Schlägerei in der Innenstadt 

Ludwigshafen. Mehrere Personen sind bei einer Schlägerei am Berliner Platz in Ludwigshafen verletzt worden. Die Polizei nahm später mutmaßliche Täter fest.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Verletzen wurden zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Einsatzkräfte die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Berliner Platzes und nahmen sie in polizeilichen Gewahrsam.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.