Ludwigshafener Messerangriff: So geht es der Witwe und den Eltern der Opfer

Wie erkläre ich es meinen Kindern? Wie erkläre ich meiner vierjährigen Tochter, dass ihr Vater getötet wurde? Immer und immer wieder gehen Martina Kraft diese Gedanken durch den Kopf, als sie am 18. Oktober 2022 im Wartebereich eines Krankenhauses sitzt. Es sind fast schon rationale Überlegungen in einem Moment, in dem das Leben schlagartig aus den Fugen gerät. Martina Kraft verliert an jenem Dienstag vor genau einem Jahr ihren Ehemann Sascha Kraft. Er wird bei einem Messerangriff im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim getötet. Im Alter von 35 Jahren.