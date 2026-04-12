Polizei

Mann vor Schnellrestaurant in Mannheimer O 7 niedergeschlagen

Vor einem Schnellrestaurant in O 7 eskaliert am frühen Sonntagmorgen ein Streit.

Ein verbaler Streit wurde handgreiflich. Foto: Adobe Stock
Ein verbaler Streit wurde handgreiflich.
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