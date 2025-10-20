Mannheim: 13-jähriges Mädchen vermisst
Die 13-Jährige war am Freitag nach der Schule nicht in das katholische Kinderheim, in dem sie wohnt, zurückgekehrt. Die Polizei bittet um Hinweise.
Mannheim. Ein 13-jähriges Mädchen wird seit Freitagnachmittag (17. Oktober) vermisst. Wie die Polizei berichtet, kehrte die Vermisste nach vergangenen Freitag nach der Schule nicht in das katholische Kinderheim zurück, in dem sie wohnt. Konkrete Hinwendungsorte seien nicht bekannt. Bereits in den letzten Wochen war die 13-Jährige öfters abgehauen. In diesen Fällen wurde sie in einer Discothek in Sinsheim oder am Hauptbahnhof Karlsruhe aufgegriffen. Zuletzt hatte die Vermisste geäußert, dass sie nach Berlin, Dortmund oder Bayern gehen wolle.
Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,70 Meter groß
- circa 50 Kilogramm schwer und schlank
- hat lange, glatte, schwarz gefärbte Haare und künstliche Wimpern
Ein Bild der Vermissten kann über diesen Link eingesehen werden.
Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (heh)