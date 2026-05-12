Mannheim: 14-Jährige aus Genf vermisst - Hinweise erbeten
Eine 14-Jährige aus Genf ist zuletzt in Mannheim gesehen worden. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem Mädchen und bittet um Hinweise.
Mannheim/Genf. Eine 14-Jährige aus Genf in der Schweiz ist seit Samstag, 9. Mai 2026, in Mannheim verschwunden. Das teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit. Das Mädchen hatte sich am Freitag, 8. Mai 2026, von ihrer Schule in Genf entfernt. Danach meldeten die zuständigen Stellen sie als vermisst. Hinweise ergaben, dass sie sich mit einer Person im Raum Köln treffen wollte.
Im weiteren Verlauf traf die Bundespolizei die 14-Jährige am Hauptbahnhof Mannheim an. Anschließend nahm das Jugendamt das Mädchen in Obhut und brachte es in einer Unterkunft für Kinder und Jugendliche in Mannheim unter. Aus dieser Einrichtung flüchtete die 14-Jährige am Samstag, 9. Mai 2026, gegen 11 Uhr. Seitdem war ihr Aufenthaltsort unbekannt.
Beschreibung der Vermissten
Die Vermisste ist 1,58 Meter groß und wiegt etwa 54 Kilogramm. Sie hat dunkelblonde bis braune Haare, die zu einem Dutt gebunden waren. Außerdem trägt sie eine Brille mit schwarzem Rahmen. Bekleidet war sie mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose. Ein Lichtbild der 14-Jährigen veröffentlichte die Polizei im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter dieser Website. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen. Auch jede andere Polizeidienststelle nahm Hinweise entgegen. (tak)