Mannheim: 21-Jähriger rast auf B38 in Leitplanke
Ein 21-jähriger Autofahrer kracht auf der B38 bei Mannheim in die Leitplanke. Er kommt verletzt ins Krankenhaus.
Mannheim. Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag gegen 21 Uhr in die Mittelleitplanke der B38 bei Mannheim gerast. Laut Polizeimeldung war der junge Mann in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Ersten Ermittlungen zufolge war er durch sein Handy abgelenkt. Er krachte gegen die Leitplanke, wodurch an seinem Auto einen Totalschaden entstand. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.
Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen musste die linke Fahrspur gesperrt werden. (sig)