Mannheim: 23-jähriger Fußgänger erliegt nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen

Mannheim. Ein 23-Jähriger ist nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei berichtet, wollte der 23-Jährige im Bereich der Haltestelle Waldhof Bahnhof die Straße überqueren. Dabei wurde er an der Ampelanlage von einem Transporter-Fahrer erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die weiteren Unfallermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft unter Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen dauern weiter an. (heh)