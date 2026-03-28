Mannheim: 29-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt
Bei einer Verkehrskontrolle in der Mannheimer Innenstadt werden die Polizisten auf einen 29-Jährigen aufmerksam. Der Verdacht auf Drogeneinfluss bestätigt sich.
Mannheim. Polizeibeamte haben am Freitagabend am Mannheimer Murnauplatz einen 29-jährigen Opel-Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Laut Polizeimeldung kontrollierten die Beamten den Mann gegen 21 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Hierbei ergaben sich deutliche Anzeichen, dass der 29-Jährige berauschende Mittel zu sich genommen hatte. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht.
Das Testergebnis zeigte eine vorherige Einnahme von Kokain sowie Marihuana. Bei der anschließenden Durchsuchung des 29 Jahre alten Mannes sowie seines Pkw konnten diverse Rauschgiftutensilien gefunden und sichergestellt werden. Auf der Dienststelle wurde ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Gegen den 29-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdacht des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter berauschenden Mitteln. (sig)