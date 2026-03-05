Mannheim: 30-Jährige missachtet Vorfahrt - hoher Sachschaden
Eine 30-jährige Hyundai-Fahrerin nimmt einem anderen Autofahrer die Vorfahrt - es kracht. Während der Unfallaufnahme musste auch der Straßenbahnverkehr zwischenzeitlich unterbrochen werden.
Mannheim. Zwei Autos sind am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in der Mannheimer Innenstadt zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen den Quadraten E4 und D4 zu dem Unfall, bei dem eine 30-jährige Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt missachtet hatte. Die Frau bog nach links ab, um Richtung Schillerplatz zu fahren, wobei sie den Audi eines 30-Jährigen übersah, der geradeaus in Richtung Paradeplatz fuhr.
Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich verletzte sich glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen, auch die Straßenbahn der Linie 7 musste kurzzeitig unterbrochen werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (sig)