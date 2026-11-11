Mannheim: 30-Jähriger nach Suchaktion weiterhin vermisst

Mannheim. Ein 30-jähriger Mann wird seit Dienstag, 10. November, in Mannheim-Neckarau vermisst. Er verließ gegen 16.30 Uhr seine Arbeitsstelle im Bereich der Morchfeldstraße. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Die Polizei hat den Mann trotz bisheriger Suchmaßnahmen nicht gefunden. Die Beamten schließten nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste hat das Down-Syndrom. Er ist 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat einen roten Vollbart und kurze, dunkle Haare. Der 30-Jährige trägt einen schwarzen Kapuzenpullover und hat einen orangefarbenen Rucksack dabei.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Hinweiise werden zudem jederzeit unter dem Notruf 110 und bei jeder Poliziedienstelle entgegengenommen.

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