Unfallflucht

Mannheim: 36-jähriger Jaguar-Fahrer bei Unfall auf A6 verletzt

Ein waghalsiges Fahrmanöver führt auf der A6 zwischen Viernheim und Mannheim zu einem Unfall. Eine Person wird verletzt.

Bei einem Unfall auf der A6 verletzt sich ein 36-Jähriger (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Bei einem Unfall auf der A6 verletzt sich ein 36-Jähriger (Symbolbild).

Mannheim. Ein 36-jähriger Jaguar-Fahrer ist am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, bei einem Unfall auf der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim verletzt worden. Laut Polizeimeldung entfernte sich der Unfallverursacher anschließend mit einem dunkelfarbigen Auto unerlaubterweise von der Örtlichkeit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 36-Jährige war mit seinem weißen Fahrzeug hinter dem Autobahnkreuz Viernheim auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs. Plötzlich fuhr die unbekannte Person vom Beschleunigungsstreifen über die drei Fahrspuren auf den linken Streifen. Durch eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver konnte der 36-Jährige einen Zusammenstoß verhindern, krachte allerdings links gegen die Betonleitwand. Er geriet ins Schleudern und kam anschließend quer auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Der Jaguar-Fahrer verletzte sich dabei leicht, wurde zunächst vor Ort von den Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Aufräumarbeiten mussten der mittlere und linke Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 470930 zu melden. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Lkw-Fahrer beschädigt VW und flüchtet
Unfallflucht

Mannheim: Lkw-Fahrer beschädigt VW und flüchtet

Ein Sattelzug hat in Mannheim beim Vorbeifahren einen geparkten VW beschädigt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

29.01.2026

Mannheim: 21-Jähriger verursacht zwei Unfälle auf A6 – Fluchtversuch scheitert
Unfall

Mannheim: 21-Jähriger verursacht zwei Unfälle auf A6 – Fluchtversuch scheitert

Zwischen Viernheim und Mannheim ist es am Dienstag zu mehreren Auffahrunfällen gekommen. Auslöser dafür war wohl ein 21-jähriger Smart-Fahrer, der anschließend flüchtete. Mehrere Spuren der A6 waren zeitweise gesperrt.

14.01.2026

Viernheim/Weinheim: Eine Verletzte nach Unfall durch Aquaplaning auf A659
Blaulicht

Viernheim/Weinheim: Eine Verletzte nach Unfall durch Aquaplaning auf A659

Ein Jaguar-Fahrer hat auf der A659 zwischen Viernheim und Weinheim einen Unfall verursacht. Dabei wurde eine 56-jährige Frau verletzt.

12.01.2026

Mannheim: 16-jähriger Radfahrer angefahren und verletzt - Unfallverursacher flüchtet
Blaulicht

Mannheim: 16-jähriger Radfahrer angefahren und verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Ein unbekannter Pkw-Fahrer ist am Freitag mit einem 16-jährigen Radfahrer in Mannheim-Sandhofen zusammengestoßen. Scheinbar missachtete der Unfallverursacher eine rote Ampel.

30.07.2025

Viernheim: Unfall auf der A659 verursacht Stau - Polizei ermittelt gegen Fahrer
Verkehr

Viernheim: Unfall auf der A659 verursacht Stau - Polizei ermittelt gegen Fahrer

Auf der A659 hat sich am Morgen ein Unfall ereignet. Dabei gab es einen Leichtverletzten. Die Autobahnpolizei Mannheim ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

31.01.2025