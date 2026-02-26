Mannheim: 36-jähriger Jaguar-Fahrer bei Unfall auf A6 verletzt
Ein waghalsiges Fahrmanöver führt auf der A6 zwischen Viernheim und Mannheim zu einem Unfall. Eine Person wird verletzt.
Mannheim. Ein 36-jähriger Jaguar-Fahrer ist am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, bei einem Unfall auf der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim verletzt worden. Laut Polizeimeldung entfernte sich der Unfallverursacher anschließend mit einem dunkelfarbigen Auto unerlaubterweise von der Örtlichkeit.
Der 36-Jährige war mit seinem weißen Fahrzeug hinter dem Autobahnkreuz Viernheim auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs. Plötzlich fuhr die unbekannte Person vom Beschleunigungsstreifen über die drei Fahrspuren auf den linken Streifen. Durch eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver konnte der 36-Jährige einen Zusammenstoß verhindern, krachte allerdings links gegen die Betonleitwand. Er geriet ins Schleudern und kam anschließend quer auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen.
Der Jaguar-Fahrer verletzte sich dabei leicht, wurde zunächst vor Ort von den Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.
Während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Aufräumarbeiten mussten der mittlere und linke Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 470930 zu melden. (sig)