Mannheim: 74-Jährige angefahren und verletzt - Motorrad-Fahrer flüchtig

Mannheim. Eine 74-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmittag in Mannheim von einem unbekannten Motorrad-Fahrer touchiert und dabei leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die 74-Jährige die Waldhofstraße an einer Fußgängerampel überqueren. Der unbekannte Motorrad-Fahrer missachtete die rote Ampel und brachte die Seniorin durch den leichten Zusammenstoß zu Fall. Dabei verletzte sie sich. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Luzenberg. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Motorrad-Fahrer machen können, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 melden.