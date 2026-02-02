Mannheim: 8.000 Euro Schaden durch Kratzer
Unbekannte haben in Mannheim einen Audi Q5 stark beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Mannheim. Unbekannte haben am Wochenende die Fahrer- und Beifahrerseite eines Audi Q5 im Mannheimer Stadtteil Vogelstang zerkratzt. Wie die Polizei berichtet, soll der Sachschaden bei etwa 8.000 Euro liegen. Zuvor hatte die 61-jährige Besitzerin ihren Audi am Samstag gegen 10 Uhr im Eisenacher Weg geparkt. Am Folgetag entdeckte die 61-Jährige den Schaden, den Unbekannte mit einem nicht bekannten Gegenstand verursacht hatten. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0621 71849 0 entgegen. (heh)