Sachbeschädigung

Mannheim: 8.000 Euro Schaden durch Kratzer

Unbekannte haben in Mannheim einen Audi Q5 stark beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Täter benutzten wohl einen Gegenstand, um den Audi zu beschädigen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Täter benutzten wohl einen Gegenstand, um den Audi zu beschädigen (Symbolbild).

Mannheim. Unbekannte haben am Wochenende die Fahrer- und Beifahrerseite eines Audi Q5 im Mannheimer Stadtteil Vogelstang zerkratzt. Wie die Polizei berichtet, soll der Sachschaden bei etwa 8.000 Euro liegen. Zuvor hatte die 61-jährige Besitzerin ihren Audi am Samstag gegen 10 Uhr im Eisenacher Weg geparkt. Am Folgetag entdeckte die 61-Jährige den Schaden, den Unbekannte mit einem nicht bekannten Gegenstand verursacht hatten. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0621 71849 0 entgegen. (heh)

