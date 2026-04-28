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Mannheim: Bankangestellte verhindert Betrug an 93-Jährigem

Ein Senior wollte in einer Mannheimer Bankfiliale 9.000 Euro abheben, doch am Schalter wurde eine Mitarbeiterin stutzig. Kurz darauf war klar: Hier stimmt etwas nicht.

Der 93-Jährige wurde von dem mutmaßlichen Betrüger sogar zur Bankfiliale in Mannheim gefahren (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der 93-Jährige wurde von dem mutmaßlichen Betrüger sogar zur Bankfiliale in Mannheim gefahren (Symbolbild).

Mannheim. Eine Mannheimer Bankangestellte hat am Montag einen 93-Jährigen vor Trickbetrügern gerettet. Wie die Polizei mitteilt, hatten die unbekannten Betrüger bereits seit geraumer Zeit telefonischen und sogar persönlichen Kontakt zu dem Mann. Unter dem Vorwand, Probleme beim Wechseln von Bargeld zu haben, brachten die Täter den Mann dazu, bei seiner Bank einen Betrag von 9.000 Euro abzuheben. Der 93-Jährige wurde dazu sogar von einem Unbekannten mit einem bronzefarbenen Auto zu Hause abgeholt und zu einer Bankfiliale im Mannheimer Stadtteil Lindenhof gefahren.

Als der Senior am Schalter das Geld abheben wollte, stellte die Mitarbeiterin Ungereimtheiten bei der „Beratung“ fest. Nachdem deutlich wurde, dass in diesem Fall etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, wurde die Auszahlung gestoppt und die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der unbekannte Chauffeur, der unweit der Bankfiliale auf den 93-Jährigen warten wollte, bereits weg. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Betruges haben Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. (heh)

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