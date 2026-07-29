Mannheim: Bis zu 1.000 Einsatzkräfte bei Großbrand auf Friesenheimer Insel
Vier Tage lang lief ein Großeinsatz auf der Friesenheimer Insel. Jetzt zieht die Stadt Bilanz – und nennt beeindruckende Zahlen zum Einsatz der Helfer.
Mannheim. Der Großbrand auf der Friesenheimer Insel ist weitgehend gelöscht. Nach intensiven Lösch- und Nachlöscharbeiten reduziert die Feuerwehr Mannheim ihre Einsatzkräfte schrittweise, das teilt die Stadt Mannheim am Mittwoch mit. Seit vergangenem Sonntag brannte dort eine insgesamt 30 Hektar große Fläche.
In den kommenden Stunden bleibt eine Brandwache vor Ort. Sie kontrolliert die betroffene Fläche und löscht bei Bedarf verbliebene Glutnester ab, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern. Deshalb kann es weiterhin zu einer leichten Rauch- und Geruchsentwicklung kommen.
Seit Sonntagnachmittag war die Feuerwehr Mannheim mit einem Großaufgebot im Einsatz, nachdem auf der Friesenheimer Insel ein Vegetationsbrand ausgebrochen war. Begünstigt durch starken Wind und die trockene Vegetation breitete sich das Feuer rasch aus. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Polizei und Feuerwehr brachten Menschen aus dem betroffenen Gebiet in Sicherheit. Fünf Feuerwehrangehörige verletzten sich bei den Löscharbeiten leicht.
„Über die gesamte Einsatzdauer von Sonntag bis Mittwoch waren bis zu 1.000 Einsatzkräfte an den umfangreichen Lösch- und Nachlöscharbeiten beteiligt“, sagt Sicherheitsbürgermeister Dr. Volker Proffen. „Ein Einsatz dieser Größenordnung konnte nur dank des außerordentlichen Engagements der zahlreichen Ehrenamtlichen unserer Freiwilligen Feuerwehr Mannheim sowie der Unterstützung nachgeforderter Einheiten aus den umliegenden Bundesländern bewältigt werden. Ihnen allen gilt mein ausdrücklicher Dank.“
Insgesamt unterstützten knapp 270 auswärtige Einsatzkräfte die Maßnahmen vor Ort, darunter auch Spezialkräfte für die Waldbrandbekämpfung.
Die vorsorglich herausgegebene Warnung vor zeitweise starker Rauch- und Geruchsentwicklung konnte bereits am Sonntagabend wieder aufgehoben werden.