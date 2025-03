Mannheim: Duo flüchtet nach Angriff mit Pfefferspray vor Gaststätte 

Mannheim. Zwei Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen zwei Männer vor einer Gaststätte im Luisenring mit Pfefferspray attackiert. Zuvor waren mehrere Personen aneinander geraten, teilte die Polizei mit. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten wurden zwei Männer im Alter von 27 und 37 Jahren von zwei Unbekannten gegen 4.40 Uhr mit Pfefferspray besprüht. Die beiden angegriffenen Männer trugen Verletzungen in Form von Augen- und Hautreizungen davon, hieß es weiter. Die beiden Unbekannten flüchteten, eine Personenbeschreibung lag nicht vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (dls)