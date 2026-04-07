Mannheim: Ein Verletzter nach Unfall in Augustaanlage
In der Mannheimer Innenstadt ist es am Wochenende an einer Kreuzung zu einem Unfall gekommen. Eines der beiden Fahrzeuge soll eine rote Ampel missachtet haben.
Mannheim. Bei einem Unfall am Sonntagmittag in der Augustaanlage in Mannheim ist ein 40-jähriger VW-Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 66-jähriger Audi-Fahrer die Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts und bog nach links in die Schubertstraße ab. Zur gleichen Zeit war der VW-Fahrer auf der Augustaanlage stadtauswärts unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Schubertstraße und Wilhelm-Varnholt-Allee geradeaus fahren. Dort kam es jedoch zum Zusammenstoß zwischen den Autos. Der Polizei gegenüber gaben beide Fahrer an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Diese Behauptungen sind Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen.
Nach dem Unfall wurde der 40-jährige VW-Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Sowohl der VW als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Augustaanlage war für etwa eine Stunde gesperrt und wurde erst nach der Fahrbahnreinigung wieder freigegeben.
Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174 3310 zu melden. (heh)