Blaulicht

Mannheim: Einbrecher schlagen in Mehrfamilienhaus zu – Polizei warnt Bewohner

Unbekannte sind am Freitagnachmittag in eine Wohnung in der Mannheimer Gärtnerstraße eingebrochen und haben sämtliche Zimmer und Schränke durchwühlt.

Nach dem Einbruch in der Gärtnerstraße richtet sich die Polizei auch an Nachbarn und Bewohner. Schon einfache Maßnahmen können Tätern das Leben erschweren. (Symbolfoto) Foto: Sascha Lotz
Nach dem Einbruch in der Gärtnerstraße richtet sich die Polizei auch an Nachbarn und Bewohner. Schon einfache Maßnahmen können Tätern das Leben erschweren. (Symbolfoto)

Mannheim. Unbekannte sind am Freitag zwischen 13.30 und 17 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gärtnerstraße eingebrochen. Nach Polizeiangaben verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten sämtliche Zimmer und Schränke. Ob die Einbrecher Gegenstände aus der Wohnung entwendeten, ist zunächst noch unklar.

Das zuständige Fachdezernat der Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Polizei nimmt Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen.

Einbrüche vorbeugen

Im Zusammenhang mit dem Einbruch gibt die Polizei zudem Hinweise zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen. Sie rät dazu, Türen und Fenster auch bei kurzer Abwesenheit stets vollständig zu verschließen, da lediglich zugezogene Türen Einbrechern keinen ausreichenden Widerstand bieten.

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Außerdem empfiehlt die Polizei, Wohnungs- und Hauseingangstüren mit einbruchhemmenden Beschlägen, Sicherheitsschlössern und einschlaghemmenden Schließzylindern mit Ziehschutz nachzurüsten. Diese erschweren das gewaltsame Herausbrechen des Zylinders erheblich.

Bewohner von Mehrfamilienhäusern sollen nach Angaben der Polizei auf fremde Personen im Treppenhaus achten, diese im Zweifel ansprechen oder die Polizei über den Notruf 110 verständigen. Die Polizei rät zudem zu einer aufmerksamen Nachbarschaft, in der sich Bewohner während ihrer Abwesenheit gegenseitig darum bitten, auf Ungewöhnliches zu achten.

Schmuck und größere Bargeldbeträge sollten nicht offen sichtbar oder an vorhersehbaren Stellen wie im Kleiderschrank oder Nachttisch aufbewahrt werden. Einen höheren Schutz bietet nach Angaben der Polizei ein fest verankerter Wertschutzschrank.

Die Polizei empfiehlt außerdem eine kostenlose und herstellerunabhängige Beratung durch die polizeiliche Beratungsstelle zur Einbruchprävention „K-EINBRUCH“, die auch über Fördermöglichkeiten für Sicherungstechnik informiert. Verdächtige Beobachtungen wie unbekannte Personen, die an Türen rütteln oder Hausflure ausspähen, sollten zudem umgehend der Polizei gemeldet werden, auch wenn noch keine Straftat erkennbar ist. Weitere Informationen zur Einbruchprävention gibt es unter www.k-einbruch.de. (tak)

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