Mannheim: Einbrecher überraschen Bewohnerin in Gartenstadt
Unbekannte stehlen Schmuck aus einem Einfamilienhaus. Als die Bewohnerin heimkehrt, flüchten sie unerkannt. Polizei sucht Zeugen.
Mannheim. Mehrere bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hebelten mindestens drei Personen die Haustür eines Hauses in der Baldurstraße auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume.
Im Inneren fanden die Einbrecher eine Schatulle mit Ringen und Goldschmuck. Wie wertvoll die gestohlenen Stücke sind, ist noch unklar. Die Täter flohen sofort, als die Bewohnerin gegen 19.30 Uhr nach Hause kam. Sie entkamen unerkannt.
Ob die Unbekannten weitere Gegenstände mitgenommen haben und wie hoch der gesamte Schaden ist, prüft derzeit das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.
Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174 4444 bei der Kriminalpolizei zu melden. (tak)