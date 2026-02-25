Unfall

Mannheim: Eine Verletzte bei Auffahrunfall auf A656

Auf einer Einfädelspur der A656 ist es am Dienstag zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurde eine Renault-Fahrerin verletzt.

Die 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Mannheim. Bei einem Auffahrunfall auf einer Einfädelungsspur der A656 bei Mannheim ist eine 35-Jährige leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr am Dienstagnachmittag eine 27-Jährige unmittelbar vor der 35 Jahre alten Renault-Fahrerin. Als die Jüngere verkehrsbedingt bremste, konnte die 35-Jährige nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Auto vor ihr auf. Dabei lösten die Airbags im Renault aus.

Die 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Säuberung der Straße ergaben sich vorübergehend Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (heh)

