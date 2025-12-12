Blaulicht

Mannheim: Fahrzeug an Tankstelle in Vollbrand 

An einer Tankstelle in der Frankenthaler Straße ist ein Auto in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Zapfsäule über - Frankenthaler Straße zeitweise gesperrt.

Die Feuerwehr konnte den BRand schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: Fritz Kopetzky
Mannheim. Ein Auto ist gegen 7.45 Uhr an einer Tankstelle in der Frankenthaler Straße in Brand geraten. Das teilte die Polizei am Morgen mit.

Das Fahrzeug stand an einer Zapfsäule als das Feuer ausbrach. Die Flammen griffen auf die Zapfsäule über. Die Einsatzkräfte sicherten den potenziellen Gefahrenbereich um die Tankstelle. Die Frankenthaler Straße wurde dafür zeitweise gesperrt. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Sperrung Richtung Lampertheim wurde aufgehoben, es kann jedoch weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. (tak)

