Mannheim: Falschfahrer flüchtet nach Gefährdung auf der B36 – Polizei ermittelt
Ein Falschfahrer hat am frühen Morgen auf der B36 bei Mannheim eine gefährliche Situation ausgelöst und eine Frontalkollision nur knapp verfehlt. Die Polizei sucht einen weißen Toyota.
Mannheim. Ein Falschfahrer hat am Samstagmorgen auf der B36 zwischen Mannheim und Schwetzingen den Verkehr massiv gefährdet, wie die Polizei mitteilte. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin meldete gegen 4 Uhr, dass ihr auf der Strecke von Mannheim in Richtung Schwetzingen plötzlich ein Fahrzeug entgegenkam. Die Frau wich aus und verhinderte so eine drohende Frontalkollision. Bei dem Falschfahrer handelte es sich nach ihren Angaben um einen weißen Toyota. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung stellte die Polizei das Fahrzeug nicht fest. Die Polizei sucht weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 83397 0 entgegen. (bw)