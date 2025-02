Mannheim: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall – Fuhr der Verursacher bei Rot?

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Innenstadt sind fünf Personen verletzt worden, eine davon sogar schwer. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagabend über eine rote Ampel auf der Höhe des I 7 und stieß mit dem Mercedes eines 42-Jährigen zusammen. Laut Polizei bog der Mercedesfahrer bei Grünlicht auf den Luisenring zwischen I 7 und K 7 ein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen einen geparkten VW geschleudert. Dabei wurde der 42-Jährige in seinem Mercedes eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem ihn die Feuerwehr aus dem Wagen befreit hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die vier Insassen des BMW erlitten leichte Verletzungen.