Quadrate

Mannheim: Gesuchter Mann greift Polizei bei Fluchtversuch in Hotel an

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen einen 31-jährigen Mann in einem Hotel in den Quadraten gestellt, nachdem dieser einen Beamten angegriffen und versucht hatte zu fliehen. Beamte riegelten das Gebäude ab.