Mannheim. Wo in der Quadratestadt ist das Kiffen verboten? Die Stadt Mannheim hat eine digitale Karte mit Cannabisverbotszonen veröffentlicht. Auch wenn seit 1. April 2024 der Konsum von Cannabis in Deutschland legal und der Besitz kleiner Mengen erlaubt ist, dürfe trotzdem nicht überall auf der Straße „gekifft“ werden, hieß es in einer Mitteilung. So ist zum Beispiel im Abstand von 100 Metern (sogenannte „Sichtweite“) um Schulen, Kitas, Jugendzentren, Spielplätze und öffentlich zugängliche Sportstätten sowie in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr der Konsum von Cannabis verboten.



Um einen besseren Überblick über die zahlreichen Verbote zu ermöglichen und die Polizei bei ihrer Kontrolltätigkeit zu unterstützen, hat die Stadt Mannheim eine Karte erstellt, in der die entsprechenden Verbotszonen für den Bereich des Mannheimer Stadtgebiets eingezeichnet sind. Diese ist im Geoportal der Stadt aufrufbar. In der Karte ist zu sehen, dass weite Bereiche der Quadrate, Jungbusch und Neckarstadt zur Verbotszone gehören.



Die Stadt weist darauf hin, dass die Cannabiskarte der Orientierung dient. Private Einrichtungen für Kinder und Jugendliche seien nicht abschließend aufgeführt. Die Karte stelle daher keine rechtsverbindliche Auskunft dar. (dls)