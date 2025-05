Mannheim: In Baustelle eingebrochen und Installationsmaterial gestohlen

Mannheim. Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Baustellenanwesen im Stadtteil Schönau eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu zwei Wohnanwesen in der Tilsiter Straße, die derzeit aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten unbewohnt sind. Laut Polizeiangaben entwendeten die Unbekannten in zwölf Wohneinheiten die Wasserarmaturen, Drückspüler sowie Eckventile in Küchen und Bädern. Dabei beschädigten sie die Waschbecken und Toiletten. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Die Unbekannten konnten unerkannt flüchten.