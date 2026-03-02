Mannheim: Junge Frau mit Pfefferspray attackiert
Eine Frau ist am frühen Samstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Jungbusch mit Pfefferspray angegriffen worden. Sie soll sich zuvor mit dem Tatverdächtigen gestritten haben.
Mannheim. Eine betrunkene 25-Jährige ist am frühen Samstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Jungbusch von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei geriet die junge Frau und der Tatverdächtige aus ungeklärten Gründen in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte der Geschädigten dann das Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Er befand zu diesem Zeitpunkt mit einem unbekannten Fahrzeug und mindestens drei weiteren Personen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hafenstraße.
Bach der Attacke verließen die Personen den Tatort. Die betrunkene Frau erlitt leicht Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige soll männlich und etwa 30 Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare, dunkle Augen und soll ein südländisches Erscheinungsbild haben. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258 0 zu melden. (heh)